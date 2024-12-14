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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Ребенок погиб при атаке украинского БПЛА под Белгородом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Белгородский район Белгородской области атакован дронами ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"В поселке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное - погиб 9-летний ребенок", - написал он в своем телеграм-канале. "Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребенок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Ее маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил глава региона.

Гладков отметил, что отец не пострадал.

В доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота.

Над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. Как сообщил губернатор, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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