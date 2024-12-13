Мирный житель ранен в результате атаки беспилотников на Белгородскую область

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем жителе Белгородского района из-за атаки дронов на регион.

"Белгородский район атакован вражескими беспилотниками. Ранен один мирный житель", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на пятницу.

Гладков добавил, что в районе посёлка Октябрьский в результате атаки дрона поврежден коммерческий объект.

Один беспилотник сбит над посёлком Разумное, сообщил губернатор.