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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Мирный житель ранен в результате атаки беспилотников на Белгородскую область

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем жителе Белгородского района из-за атаки дронов на регион.

"Белгородский район атакован вражескими беспилотниками. Ранен один мирный житель", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на пятницу.

Гладков добавил, что в районе посёлка Октябрьский в результате атаки дрона поврежден коммерческий объект.

Один беспилотник сбит над посёлком Разумное, сообщил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород
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