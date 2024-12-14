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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Движение транспорта возобновлено по Транскаму

Движение транспорта возобновлено по Транскаму
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали после приостановки 13 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

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"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 9:00 мск 14 декабря 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали было запрещено с 22:15 мск 13 декабря до особого распоряжения из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в Северной Осетии был введен режим ЧС из-за снегопада и закрытия Военно-Грузинской дороги.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.

Транскам МЧС Северная Осетия Южная Осетия
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