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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Транскам недоступен для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта запрещено по Транскавказской автомагистрали из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в пятницу.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 22:15 по Москве 13 декабря 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии введен режим ЧС из-за снегопада и закрытия Военно-Грузинской дороги.

Глава республики Сергей Меняйло заявил, что в случае заполнения стоянок для большегрузов им ограничат въезд в республику. В местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания. Также будут дежурить бригады скорой помощи.

По словам Меняйло, снегопад затрудняет движение по всему региону, экстренные и коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.

Транскам - единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с РФ.

Сергей Меняйло МЧС Южная Осетия Северная Осетия Военно-Грузинской дорога
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