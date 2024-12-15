Оперштаб по ликвидации последствий аварий судов в Керченском проливе развернут в Крыму

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты проводят необходимые замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, где были повреждены два танкера, сообщила в воскресенье руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как она написала в своем телеграм-канале, на базе главного управления ведомства по Крыму организована работа оперативного штаба. По ее словам, на месте находятся специалисты Росприроднадзора, работают совместно с коллегами из Морспасслужбы.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

К месту происшествия направили два вертолета и два буксира, сообщили в Росморречфлоте. Фиксируется разлив топлива, принимаются меры по ликвидации последствий.

Позднее в МЧС РФ сообщили, что спасатели эвакуировали 13 членов экипажа одного из танкеров, из них один погиб.