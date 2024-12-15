Один человек погиб после аварии с танкером в Керченском проливе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Члены экипажа севшего на мель танкера в Керченском проливе эвакуированы, один из них погиб, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"Силами, привлеченными к спасательной операции в Керченском проливе, с севшего на мель судна эвакуированы все 13 моряков. К сожалению, из них один человек погиб", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

К месту происшествия направили два вертолета и два буксира, сообщили в Росморречфлоте.

Фиксируется разлив топлива, принимаются меры по ликвидации последствий.