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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Одной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях

Одной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях
Архивное фото
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ошибка экипажа в сложных метеоусловиях рассматривается среди основных версий крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керчи, сообщили "Интерфаксу" в службах морского поиска и спасения.

"В районе крушения на расстоянии порядка 7 км от берега сложные метеоусловия, сильный шторм. По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено. Предварительно это одна из основных версий, это будет проверяться", - сказал собеседник агентства.

Также среди версий крушения будет рассмотрена избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров. "Эти танкеры строились с 1950 по начало 1980 годов. Конкретно эти два - из последних серий 1980 и 1984 годов постройки. Изначально они проектировались как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях. Шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса могли не выдержать", - сказал он.

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Во время аварии один из поврежденных танкеров сел на мель, другой находится в дрейфе. На борту обоих танкеров могло умещаться совокупно до 8 тыс. тонн нефтепродуктов.

"Существует угроза разлива содержимого в Керченский пролив. На поверхности воды виднеется характерная пленка. Пока нет точных данных какое количество нефтепродуктов могло оказаться в воде", - добавил собеседник "Интерфакса".

На борту обоих танкеров совокупно находились 27 человек. Они эвакуировались на плотах и, по предварительным данным, не пострадали. Спасатели поднимают их из воды.

Керченский пролив Волгонефть 212 Волгонефть 239
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