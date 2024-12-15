Одной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ошибка экипажа в сложных метеоусловиях рассматривается среди основных версий крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керчи, сообщили "Интерфаксу" в службах морского поиска и спасения.

"В районе крушения на расстоянии порядка 7 км от берега сложные метеоусловия, сильный шторм. По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено. Предварительно это одна из основных версий, это будет проверяться", - сказал собеседник агентства.

Также среди версий крушения будет рассмотрена избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров. "Эти танкеры строились с 1950 по начало 1980 годов. Конкретно эти два - из последних серий 1980 и 1984 годов постройки. Изначально они проектировались как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях. Шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса могли не выдержать", - сказал он.

Во время аварии один из поврежденных танкеров сел на мель, другой находится в дрейфе. На борту обоих танкеров могло умещаться совокупно до 8 тыс. тонн нефтепродуктов.

"Существует угроза разлива содержимого в Керченский пролив. На поверхности воды виднеется характерная пленка. Пока нет точных данных какое количество нефтепродуктов могло оказаться в воде", - добавил собеседник "Интерфакса".

На борту обоих танкеров совокупно находились 27 человек. Они эвакуировались на плотах и, по предварительным данным, не пострадали. Спасатели поднимают их из воды.