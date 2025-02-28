РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Риск переохлаждения экономики из-за высокой ключевой ставки является более значимым, чем риск ускорения инфляции, пока ее значения являются однозначными, поэтому бизнес рассчитывает, что Банк России не будет повышать ставку на ближайших заседаниях, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Выступая на заседании челябинского регионального отделения союза, он напомнил, что просьбу "сделать паузу" в повышении ставки хотя бы до апреля 2025 года бизнес озвучивал на декабрьской встрече с президентом Владимиром Путиным.

14 февраля совет директоров ЦБ ожидаемо сохранил "ключ" на уровне 21%. Очередное, неопорное, заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 21 марта. Следующее опорное заседание, в рамках которого Банк России представит среднесрочный макроэкономический прогноз, назначено на 25 апреля.

"Надеемся, что и в апреле не будет повышения ставки, несмотря на то, что инфляция все-таки в районе 10%. Мы считаем, что с инфляцией, измеряемой однозначными цифрами, то есть ниже 10%, бизнес и население справятся. А вот, скажем, с остановкой предприятия, с банкротством, вряд ли", - сказал Шохин, добавив, что "некоторые представители Центрального банка уверяют, что это благо, если будут вдруг банкротиться предприятия, перераспределяться ресурсы в пользу высокоэффективных от менее эффективных и так далее".

"Может быть, для рыночной открытой экономики это так, но для экономики, которая в силу целого ряда причин сейчас не является открытой внешнему миру, и даже вынуждена закрывается не по нашей инициативе, а по инициативе наших бывших партнеров из недружественных стран, вряд ли мы можем считать, что либеральная модель в чистом виде (будет работать - ИФ), она и раньше не работала, а сейчас тем более", - полагает Шохин. Тем более что, по мнению главы РСПП, в число "неэффективных" могут попасть как раз те компании, которые много инвестировали и сейчас имеют высокий уровень закредитованности.

Проблемы с финансовым положением возникли у компаний в том числе не по их вине, а из-за сложностей у контрагентов, трудностей с логистикой, платежами, доступом к технологиям и так далее, при этом рассчитывать на то, что ситуация с условиями ведения экономической деятельности изменится в этом году, нельзя, считает Шохин. "Вряд ли в 2025 году выйдем на такую устойчивую траекторию смягчения санкций и снятия ограничений", - повторил он ранее озвученный тезис о том, что начало переговорного процесса с США компенсируется ужесточением позиции ЕС.

Сейчас правительство и ЦБ совместно с бизнесом ищут баланс между сдерживанием инфляции и снижением темпов роста экономики. Основной задачей при этом, по мнению Шохина, должно стать недопущение переохлаждения экономики: "Переохлаждение - это уже замораживание, это уже трудности с запуском многих механизмов экономического роста, инвестиционной активности. Год заморозки, это несколько лет разморозки. Заморозка может шоковая быть, а разморозка поэтапная".

Вопросы поиска баланса и поддержки отраслей РСПП планирует поднять на своем съезде, который назначен на 18 марта и в котором традиционно принимает участие президент. Также там планируется обсудить вопросы прошлогоднего съезда, поручения главы государства по которым не были пока исполнены.

По словам Шохина, в числе таких вопросов - законодательное урегулирование процесса пересмотра приватизационных сделок. "Нам не удалось добиться принятия, (...) введения пресекательного срока по сделкам приватизации с использованием Гражданского кодекса, то есть 10-летний пресекательный срок. Здесь еще предстоит нам, наверное, и на предстоящем съезде свои аргументы президенту высказать", - отметил он.