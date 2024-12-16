Белоусов отметил вклад Шойгу в развитие Вооруженных сил

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов выразил благодарность президенту Владимиру Путину за внимание к вопросам строительства Вооруженных сил, отметив вклад прежнего главы военного ведомства Сергея Шойгу в развитие армии и флота.

"Хотел бы выразить вам глубокую признательность за постоянное внимание к вопросам строительства и развития Вооруженных cил, обеспечения социальными гарантиями военнослужащих и членов их семей", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны с участием президента.

"Хотел бы также поблагодарить администрацию президента, Федеральное собрание и правительство за консолидированную поддержку нашей работы. Высказать слова благодарности за совместную работу коллегам по силовому блоку. И, конечно, искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил", - сообщил министр.