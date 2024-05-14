Белоусов заявил, что благодаря Шойгу в стране создана современная система Вооруженных сил

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов заявил сенаторам, что благодаря его предшественнику Сергею Шойгу создана современная система Вооруженных сил России, которая успешно достигает целей.

"Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", - сказал он.

"Всё, что есть в стране эффективного, передового - всё должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил", - добавил он.

"Хотел бы отметить, что за время работы в министерстве экономического развития, в аппарате правительства, помощником президента и особенно последние четыре года (первым) вице-премьером мною накоплен большой опыт в части системной организации работы разных ведомств. Сложились хорошие отношения со всеми членами правительства, в том числе многолетние рабочие и дружеские отношения с первым вице-премьером Денисом Валентиновичем Мантуровым. Считаю, что этот фактор тоже будет работать на результат", - сказал также Белоусов.

Президент Владимир Путин 12 мая представил Совету Федерации для консультаций кандидатуру Белоусова на пост министра обороны. Шойгу он назначил секретарем Совбеза, а прежде занимавший эту должность Николай Патрушев назначен помощником президента и будет курировать вопросы кораблестроения.

Госдума 13 мая утвердила Мантурова на должность первого вице-премьера. В предыдущем составе правительства он занимал должность вице-премьера - министра промышленности и торговли. В новой должности он продолжит курировать промышленность.