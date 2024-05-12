Шойгу также займет должности заместителя президента в комиссии по ВПК и главы ФСВТС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ одновременно будет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии, а также возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Он (Шойгу - ИФ) в должности секретарь Совета безопасности будет одновременно заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу", - сказал Песков журналистам в воскресенье.

"И вы уже знаете - ранее это уже тоже было сообщено, - из министерства обороны под президента выводится ФСВТС. И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу", - добавил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, "Шойгу продолжит работать в этой области, которую он хорошо знает, прекрасно знает изнутри вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы".

Говоря о работе Шойгу в Военно-промышленной комиссии, Песков отметил, что тот "глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия".

В воскресенье Шойгу был назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ. Новым министром обороны президент РФ предлагает Совету Федерации назначить бывшего первого-вице премьера Андрея Белоусова.