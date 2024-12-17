Bloomberg сообщил, что убийство начальника войск РХБЗ Кириллова организовала СБУ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова было организовано СБУ, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этой операцией.

При этом агентство отмечает, что в пресс-службе СБУ отказались комментировать данную тему.

Во вторник утром при взрыве возле одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник. По данным СКР, неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статьям УК "убийство", "теракт", "незаконный оборот оружия, боеприпасов".