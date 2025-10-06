Правительство утвердило периодичность профилактических визитов контролеров на предприятия

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство определило периодичность для профилактических визитов инспекторов на объекты контроля значительного, среднего и умеренного рисков, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Принятие соответствующего постановления потребовалось в связи со вступлением в силу с 2025 года изменений в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", благодаря которым для большинства предприятий плановые проверки были заменены профилактическими визитами. В отличие от проверок они не предполагают штрафов, а только выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений.

До этого времени в России несколько лет действовал мораторий на внеплановые проверки большинства компаний.

Согласно принятому постановлению, частота обязательных профилактических визитов для бизнеса будет зависеть от категории риска. На объекты, где он значителен, инспекторы смогут приходить не чаще одного раза в три года. На объектах среднего риска надзорные органы смогут проводить профвизиты не чаще одного раза в пять лет, на объектах умеренного риска - не чаще одного раза в шесть лет, сообщили в аппарате вице-премьера.

В учет плановой периодичности не будут входить первичные обязательные профвизиты. Такие мероприятия контрольные органы проводят в отношении лиц, которые только начали осуществлять свою деятельность.

"Мы проанализировали практику применения профвизитов в предыдущие годы и на основе этих данных определили оптимальную периодичность таких мероприятий для выбранных категорий риска. Четкая периодичность сделает этот инструмент более предсказуемым. Бизнес сможет планировать свою работу, а органы госконтроля наиболее эффективно распределять свои ресурсы", - заявил журналистам Григоренко.

По его оценке, профвизиты хорошо себя показали в плане снижения административной нагрузки на бизнес, что стало особенно актуальным в период санкционного давления.

Всего на октябрь 2025 года в России категорировано около 12 млн объектов контроля. Из них свыше 1,3 млн объектов отнесены к категории значительного риска, порядка 2,2 млн объектов - среднего риска и около 2,3 млн объектов - умеренного риска. Все они занесены в Единый реестр видов контроля, информация о применяемых к ним видам контроля находится в общем доступе.