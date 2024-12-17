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РСТ сообщил о подорожании авиабилетов по России в 2024 году на 22,5%

РСТ сообщил о подорожании авиабилетов по России в 2024 году на 22,5%
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в 2024 году выросла намного больше, чем по зарубежным - 22,5% против 3% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Нами было проанализировано более 600 тыс. авиабилетов, реализованных по внутренним маршрутам в 2024 году, и рост стоимости авиаперевозки по России составил 22,5%, при росте объема продаж на 5%. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно составила в этом году 16,1 тыс. рублей, при том, что в прошлом году стоимость такого билета составляла 13,14 тыс. рублей. Также мы проанализировали почти миллион проданных билетов за рубеж, и увидели, что при росте объема реализованных авиабилетов на 42% средняя стоимость авиабилета выросла всего на 3%. Перелет туда-обратно за границу в 2024 году обошелся в среднем в 42,1 тыс. рублей", - рассказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Уманский, несмотря на такое существенное подорожание авиабилетов по России внутренняя перевозка остается значительно более доступной, нежели международный перелет.

По данным РСТ, стоимость авиабилетов за рубеж по наиболее популярным направлениям начиналась в среднем от 80 тыс. рублей туда-обратно, в то же время перелет из Москвы в Сочи и обратно подорожал на 40%, до 48,12 тыс. рублей.

По словам Уманского, удорожание авиаперевозки привело к тому, что туристы стали чаще выбирать автотранспорт для своих путешествий.

"В этом году мы видим, что около 25 млн туристических поездок совершено на автомобилях. В Краснодарском крае число автотуристов выросло, по нашим оценкам, на 60% в 2024 году", - заключил президент РСТ.

РСТ Илья Уманский
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