Авиакомпании обязали объяснять формирование цен на билеты в экономклассе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Минтранс разработали рекомендации авиаперевозчикам, которые должны учитываться при ценообразовании на пассажирские перевозки, сообщила пресс-служба ФАС.

"Ведомства совместно разработали основные положения, которые рекомендовали учитывать при разработке и формировании коммерческих политик. Так, в целях предупреждения нарушений антимонопольного законодательства в них должны описываться подходы авиакомпаний к ценообразованию перевозок пассажиров в эконом-классе. В документе должна содержаться методика определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов", - говорится в сообщении.

При этом авиакомпаниям необходимо будет обосновывать выбор метода ценообразования с приведением наглядного примера.

Кроме того, ФАС и Минтранс предложили увеличить разнообразие тарифных групп для реализации продуктового предложения дополнительных услуг пассажирам. "Авиакомпаниям необходимо представить описание каждой тарифной группы с определенным пакетом дополнительных услуг", - поясняет антимонопольная служба.

Также авиакомпании должны будут разместить на сайтах декларацию о применяемых методах динамического ценообразования стоимости авиаперевозки. При этом должны быть проработаны подходы к реализации распродажных акций и других мероприятий со снижением цен.

ФАС отмечает, что эти меры должны сделать ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок прозрачным и повысить осведомленность граждан о способах сэкономить при покупке авиабилетов.