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Минтранс начал добиваться от авиакомпаний скидок для многодетных семей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс по поручению президента уже приступил к работе с авиакомпаниями, чтобы они давали многодетным семьям скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Владимир Путин поручил правительству до 14 января урегулировать вопрос с этими льготами на "Прямой линии".

В Минтрансе сказали, что сейчас авиакомпании реализуют скидочные программы для перевозки детей, скидки варьируются от 15% до 50% от стоимости взрослого билета. Ряд перевозчиков дают скидку не только детям, но и всем взрослым, сопровождающим ребенка.

По данным Минтранса, за 2023 год 20 крупнейшими авиакомпаниями перевезено 7,3 млн детей до 12 лет, за 10 месяцев 2024 года - 7,1 млн. Дети до 2 лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% - на международных рейсах.

Поддержка также оказывается в рамках трех федеральных программ субсидирования. Например, по программе поддержки авиаперевозок с Дальнего Востока и из Калининграда правом на льготные тарифы обладают, в том числе, многодетные родители, пассажиры до 23 лет, студенты калининградских вузов, а дети до 12 лет получают дополнительную скидку от 25%.

"Есть решения, что многодетным семьям, семьям с детьми должны предоставлять льготу - по-моему, 50% от (стандартного - ИФ) тарифа. Что делают авиационные компании: они вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф. И потом говорят: но это же льготный, не стандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена", - заявил на "Прямой линии" Путин.

Минтранс Владимир Путин Дальний Восток Прямая линия
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