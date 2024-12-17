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"СовЭкон" снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году на 3 млн т, до 78,7 млн т

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила сразу на 3 млн тонн, до 78,7 млн тонн, прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году.

Согласно ее сообщению, если прогноз будет реализован, то это станет самым низким урожаем пшеницы с 2021 года. Тогда производство составило 76 млн тонн. Средний показатель за последние пять лет - 88,2 млн тонн.

Урожай озимой пшеницы компания оценивает теперь в 50,7 млн тонн, что на 3,6 млн тонн ниже предыдущего прогноза.

Как поясняют аналитики, снижение производства озимой пшеницы отражает более низкий прогноз ее урожайности - 34 ц/га против 35 ц/га по ноябрьской оценке, ее площадь перед уборкой оценивается в 14,9 млн га против 15,4 млн га из-за ожиданий более высоких потерь посевов от вымерзания.

В то же время прогноз сбора яровой пшеницы повышен на 0,6 млн тонн, до 27,9 млн тонн, что связано с ожиданиями увеличения посевной площади. Оценка ее площади повышена до 13,3 млн га с 13 млн га. Общая площадь посевов пшеницы в 2025 году составит 28,2 млн га против 28,5 млн га в 2024 году и 29,8 млн га в 2023 году.

Компания также сообщила, что прогноз сбора пшеницы в 2024 году повышен на 0,5 млн тонн, до 81,9 млн тонн.

СовЭкон
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