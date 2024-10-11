"СовЭкон" снизила прогноз сбора зерна в России в 2024 году

Урожай может оказаться самым низким с 2021 года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила прогноз сбора зерна в России в 2024 году до 122,9 млн тонн со 124,4 млн тонн по сентябрьской оценке.

Как говорится в ее сообщении, этот показатель может стать самым низким урожаем с 2021 года, когда Россия собрала 121,3 млн тонн зерна.

Прогноз по сбору пшеницы снижен до 81,5 млн тонн с 82,9 млн тонн из-за значительного падения урожайности к концу уборки в нескольких сибирских регионах. Прогноз производства пшеницы в Сибирском федеральном округе сократился до 10,2 млн тонн с 11,3 млн тонн месяцем ранее.

Оценка сбора ячменя также пересмотрена в сторону понижения - до 16,5 млн тонн с 17,2 млн тонн в основном из-за уменьшения урожайности в Сибири. В то же время прогноз по кукурузе увеличен с 11,7 млн тонн до 12,2 млн тонн, что отражает относительно высокую урожайность в Центральном и Приволжском федеральных округах.

10 октября был снижен и официальный прогноз сбора зерна в стране. Как сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев, сбор зерна составит около 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы. Прежний прогноз составлял 132 млн тонн, в том числе 84 млн тонн пшеницы.

В 2023 году в России собрали 144,9 млн тонн зерна, из них 92,8 млн тонн пшеницы.