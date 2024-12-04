Гендиректор ИКАРа допустил сбор пшеницы в России в 2025 году ниже 80 млн тонн

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В России сбор пшеницы в 2025 году может составить 84 млн тонн, но высока вероятность, что он будет ниже 80 млн тонн, заявил на конференции "Свиноводство-2024" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Наша прогнозная "вилка" по пшенице - 84 млн тонн (базовый прогноз - ИФ), но если не повезет (с погодой - ИФ), то уходим ниже 80 млн тонн. Шансы на это весьма высокие, не будем себя обманывать. Но теоретически может быть и вполне хороший урожай", - сказал он.

По его словам, урожай 2025 года во многом зависит от состояния озимых. Он привел оценку Росгидромета, в соответствии с которой 37% посеянных в этом году озимых находятся в плохом состоянии или не взошли.

"С 2023 года не было такой доли плохих и невзошедших полей, как в этом сезоне", - отметил Рылько.

Он предостерег, что "трубить в трубы и звонить в колокола", как это уже начали делать некоторые эксперты, по этому поводу пока не стоит.

"Анализ по каждому из регионов и по ключевым полям показывает, что в каждом из регионов ситуация все еще в 90% случаях поправима. Даже невзошедший росток еще может дать теоретически очень хороший результат, если повезет с погодой зимой и весной. Здесь очень много "если", но, тем не менее, теоретически мы можем получить неплохой урожай", - сказал он.

По данным Росгидромета, год назад доля посевов в плохом и невзошедшем состоянии составляла всего 4%. В этом году доля посевов в удовлетворительном состоянии выросла до 32% с 22% год назад, в хорошем - упала до 32% с 74%.

Согласно оптимистичному прогнозу ИКАР, сбор пшеницы в 2025 году может составить 89 млн тонн, сообщается в презентации. Ее экспорт в новом сезоне (июль 2025-июнь 2026 гг.) прогнозируется в 37-45 млн тонн, базовая оценка - 41 млн тонн.

В этом году ИКАР прогнозирует сбор пшеницы в 81,8 млн тонн, ее экспорт в 2024/25 сезоне в 43,5 млн тонн.

В 2023 году Россия собрала 92,8 млн тонн пшеницы, ее экспорт в 2023/24 сезоне составил 54,1 млн тонн.