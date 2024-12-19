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Среди пассажиров поезда из Мурманска с сошедшими вагонами были детские группы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Три детские группы следовали на пассажирском поезде Мурманск - Санкт-Петербург, три вагона которого сошли с рельсов на станции Княжая в Мурманской области в минувшую среду.

Глава ЗАТО Александровск Мурманской области Ильяс Мазитов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что на этом поезде ехали воспитанники хореографического коллектива из гарнизона Гаджиево.

"К счастью, наши ребята не пострадали. С ними все хорошо, и они продолжают свой путь для участия в фестивале в Казани", - написал Мазитов.

В поезде также находились дети из главной базы Северного флота - ЗАТО Североморск. Глава местной администрации Владимир Евменьков сообщил в своем телеграм-канале, что это юные боксеры одной из североморских спортивных школ, которые выехали на соревнования в Бокситогорск.

"К счастью, ребята и их тренер не пострадали. С командой поддерживаем связь", - написал Евменьков.

Кроме того, на поезде следовала хоккейная команда "Арктика" из комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманской области. Никто из хоккеистов не пострадал, при этом спортсмены сами пришли на помощь другим пассажирам. После команду отправили в пункт временного размещения.

Накануне на станции Княжая произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

По данным РЖД, пострадал 31 человек. Еще двое скончались.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.

Всего в пассажирском поезде находились более 300 человек.

Мурманск Санкт-Петербург Мурманская область
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