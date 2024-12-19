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Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 31

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 31
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области увеличилось до 31, из них пятеро детей, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"В результате происшествия с поездом №11 Мурманск - Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей", - говорится в сообщении.

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Компания готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях, родственникам погибших выплатят по 2 млн 200 тыс. рублей, добавили в ведомстве.

"Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших - двое. К сожалению, в больнице скончался еще один пассажир", - заявили в РЖД.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о двух погибших.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявлял о 17 пострадавших.

В 16:15 по Москве в среду на станции Княжая произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава.

Андрей Чибис РЖД Мурманская область
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