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Число жертв столкновения поездов в Мурманской области выросло до двух

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Еще один человек, пострадавший при сходе вагонов пассажирского поезда Мурманск - Санкт-Петербург на станции Княжая, скончался, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка, и, к сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался", - сообщил Чибис.

Видеообращение губернатора опубликовано в его телеграм-канале.

Он подчеркнул, что "врачи делают все необходимое, чтобы пассажиры, которые сейчас в больницах, пошли на поправку".

Пассажиров поезда, которые не отправились далее в пункт назначения, из пунктов временного размещения в Кандалакше и Зеленоборском специальный транспорт доставил по домам.

"Основная часть пассажиров продолжила свой путь в Санкт-Петербург".

Как сообщалось, в среду на станции Княжая произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Санкт-Петербург Мурманск Андрей Чибис
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