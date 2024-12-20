Минздрав сообщил о 42 пострадавших в столкновении поездов в Мурманской области

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Общее число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области составляет 42 человека, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"14 человек, в том числе три ребенка, - в больницах Мурманска, из них шестеро, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии, восемь человек - в состоянии средней тяжести. Еще шесть человек - в больницах Санкт-Петербурга, все в состоянии легкой степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

За амбулаторной помощью обратились 22 человека, включая троих детей, добавил помощник министра.

Ранее Кузнецов сообщил, что двое пострадавших в аварии погибли.

Боковое столкновение пассажирского поезда Мурманск-Петербург со стоявшим грузовым составом произошло 18 декабря днем у станции Княжая. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых вагонов.

Возбуждено уголовное дело, задержаны машинист грузового поезда и его помощник. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух человек (ч.3 ст.263 УК).

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.