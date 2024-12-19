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Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в РВБ

Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в РВБ
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю Wildberries (WB) Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов маркетплейса в ООО "РВБ" - объединенную компанию Wildberries и Russ.

Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Собеседник агентства воздержался от подробностей судебного разбирательства, напомнив, что процесс проходил в закрытом режиме.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией по делу.

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Бакальчук в октябре подал иск к ООО "Вайлдберриз", ООО "РВБ", а также к соосновательнице WB Татьяне Бакальчук (в рамках бракоразводного процесса сменила фамилию на Ким - ИФ). Он просил признать недействительными сделки по отчуждению в пользу РВБ 24 юрлиц и вернуть их обратно ООО "Вайлдберриз". Также Бакальчук просил признать недействительной передачу прав администрирования доменного имени wb.ru и восстановить права ООО "Вайлдберриз" на его администрирование.

Как ожидается, решение суда будет обжаловано в апелляционную инстанцию.

Татьяна Бакальчук 1 октября сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, которое началось в июне.

В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". "Стинн" также владеет 99% ООО "Русс Аутдор".

Против объединения выступает Владислав Бакальчук, который является владельцем 1% ООО "Вайлдберриз".

Wildberries Владислав Бакальчук РВБ Russ Татьяна Бакальчук
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