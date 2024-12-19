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Суд отказал Татьяне Ким и "ВБ Девеломпенту" во взыскании с Бакальчука 37 млрд руб.

Суд отказал Татьяне Ким и "ВБ Девеломпенту" во взыскании с Бакальчука 37 млрд руб.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области отказал основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук (в рамках бракоразводного процесса сменила фамилию на Ким) и компании ООО "ВБ Девелопмент" во взыскании с Владислава Бакальчука 37 млрд рублей.

"В иске отказать полностью", - опубликовано решение в карточке разбирательства в картотеке арбитражных дел в четверг.

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Владислав Бакальчук является владельцем 1% ООО "Вайлдберриз" и 100% ООО "ВБ Девелопмент". Сам Бакальчук говорил, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

Бакальчук в сообщении в своем телеграм-канале подтвердил, что суд отказал в удовлетворении иска с требованием взыскать с него, а также гендиректора "ВБ Девелопмент" Дениса Кузнецова более 37 млрд рублей.

Он отметил, что суд "отказал (Татьяне Ким - ИФ) в признании ее прав на "ВБ Девелопмент", а следом отказал и в удовлетворении самого иска".

В пресс-службе Wildberries решение суда не комментируют.

Иск был подан 11 октября, на следующий день основательница Wildberries и глава ООО "РВБ", совместной компании Wildberries и Russ, заявляла, что Владислав Бакальчук и его команда лишили компанию примерно 37 млрд рублей и дестабилизировали бизнес.

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Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что иск был подан к Бакальчуку лично "в связи с убытками, понесенными компанией "ВБ Девелопмент", которые наступили вследствие неисполнения Бакальчуком обязательств перед Wildberries.

"Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из "ВБ Девелопмент" по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично", - говорил собеседник издания.

1 октября Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, которое началось в июне. В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". До завершения передачи активов в "РВБ" "Стинн" владела 99% ООО "Русс Аутдор".

Владислав Бакальчук выступает против сделки.

Wildberries Вайлдберриз Владислав Бакальчук Татьяна Ким ВБ Девелопмент
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