Путин еще не встречался с приехавшим в Москву Асадом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил на "Прямой линии", что пока не встречался с находящимся в Москве Башаром Асадом, но планирует это сделать.

"Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пообещал американскому журналисту, что готов спросить Асада и представителей новых властей Сирии о судьбе пропавшего в этой стране 12 лет назад журналиста Остина Тайса. Мать Тайса направила Путину письмо к "Прямой линии" с просьбой узнать через Асада о судьбе сына.

"Мы с вами взрослые люди и понимаем, что 12 лет назад человек пропал в Сирии. Мы понимаем, какая ситуация была там, там шли активные боевые действия с обеих сторон", отметил президент России и добавил, что не уверен, что Асад сам что-либо знает об этом пропавшем журналисте, но тем не менее пообещал задать ему вопрос по этой теме в ходе предстоящей встречи.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Российский МИД сообщил, что Асад после переговоров с оппозицией подал в отставку и покинул Сирию.

16 декабря Асад опубликовал в Telegram первое после смены власти в Сирии заявление. Он сообщил, что его отъезд из Сирии не готовили заблаговременно и что он оставался в Дамаске до 8 декабря, а до того не собирался в отставку и не искал убежище.

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