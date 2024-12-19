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Песков объяснил реакцию Зеленского на предложение "дуэли" с "Орешником"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил эмоциональными перегрузками и плохим воспитанием реакцию президента Украины Владимира Зеленского на предложение президента Владимира Путина провести с Киевом "технологическую дуэль", в которой с российской стороны будет задействован комплекс "Орешник".

Идею организовать такую "технологическую дуэль", чтобы удостовериться в технических характеристиках комплекса "Орешник", Путин высказал на "Прямой линии", отвечая на вопрос иностранного журналиста. По сообщениям СМИ, Зеленский отреагировал на это предложение резко.

"К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться, отсюда такое хамство", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Он обратил внимание на то, что "такое хамство он (Зеленский) проявляет даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, хамит Орбану (премьер-министр Венгрии - ИФ)". "Вот президент говорит, что кормятся с руки, а с другой стороны хамят. Ну, нервы не выдерживают", - отметил Песков.

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский Владимир Путин Орешник
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