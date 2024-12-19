Житель Белгородской области получил 20 лет лишения свободы за госизмену

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Белгородский областной суд признал жителя Прохоровского района виновным в государственной измене, покушении на незаконное приобретение взрывного устройства и приготовлении к диверсии, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что уроженец Украины, 26-летний житель Прохоровского района 19 декабря 2023 года инициативно позвонил в дежурную службу СБУ и предложил свою помощь украинским спецслужбам", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, он заявил, что желает уничтожать военнослужащих и технику ВС России.

"По собственной инициативе передал собранные им сведения о дислокации личного состава военнослужащих и месторасположении комплексов ПВО в Белгороде и Белгородском районе. Заявил о своем намерении лично уничтожить боевую машину "Панцирь", для чего попросил передать ему гранатомет", - отмечается в пресс-релизе.

Дальнейшее общение с ним от имени представителя СБУ продолжил сотрудник УФСБ России по Белгородской области. В рамках оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности был изготовлен муляж взрывного устройства. После его изъятия из тайника в лесном урочище подсудимый был задержан с поличным.

Он признан виновным в госизмене (ст. 275 УК), подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), незаконный оборот взрывчатки или взрывчатых устройств (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1) Подсудимый приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом 500 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.