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Трое жителей Воронежской области осуждены за госизмену

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Воронежский областной суд приговорил к длительным срокам заключения трех жителей региона, признав их виновными в государственной измене, сообщает областная прокуратура в среду.

Судом установлено, что в 2022 году Александр Филимонов, Руслан Власов и Иван Игнатов стали сотрудничать с представителем Украины.

"По заданию последнего с декабря 2022 года по май 2023 года они собирали, хранили и передавали сведения о российских военнослужащих, сообщали точные координаты железнодорожных мостов, расположенных на территории Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, а также фотографии военного аэродрома, здания регионального УФСБ и расположенных рядом объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переписки с представителем Украины Филимонов, Власов и Игнатов выразили готовность к организации и совершении поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры.

Также Филимонов незаконно хранил у себя дома боеприпасы к огнестрельному оружию, которые были изъяты в ходе обыска.

Подсудимым инкриминировали ст. 275 (государственная измена). Филимонов также осужден по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Власов и Игнатов (оба) приговорены к 14 годам заключения.

Отмечается, что все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Украина Воронежская область
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