Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО американца Джозефа Татера

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в применении насилия к сотруднице полиции в Москве и заявлявшего о намерении получить в России политическое убежище, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление о продлении в отношении Татера меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 января 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - сказал представитель суда.

В ноябре Мещанский суд по просьбе следствия продлил арест американцу. Сам Татер и его защита настаивают, что он может содержаться в Москве под домашним арестом.

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении в его отношении уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно 14 августа. В тот же день Мещанский суд назначил ему 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий по ходатайству следствия отправил в СИЗО на время следствия по уголовному делу.

В сентябре его адвокат сообщил, что гражданин США приехал в Россию с целью получения политического убежища, а сам Татер заявил присутствовавшим в суде представителям американской дипмиссии, что не считает себя гражданином США.

Татеру предъявлено обвинение по статье о применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти. Вину он не признает.

Татер, по данным источника "Интерфакса", уроженец Чехии 1978 года рождения, гражданин США, постоянно проживающий в штате Джорджия, пытался заселиться в гостиницу на Проспекте Мира в Москве без необходимых документов. При этом, как заявили сотрудники отеля и полиции, он вел себя агрессивно и нецензурно выражался. В заселении ему отказали, поскольку у него не было миграционной карты, а также из-за его поведения, сообщил собеседник "Интерфакса".

Как говорилось в постановлении об административном аресте Татера, американец, "выразив явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания о прекращении противоправных действий не реагировал".

Кроме того, по словам одного из сотрудников отеля, в гостинице, где американец жил до этого, Татер "разгромил номер".

Как следует из постановления, сотрудники полиции предупредили Татера о возможности применения к нему физической силы, на что тот не отреагировал, в связи с чем был закован в наручники и доставлен в отдел МВД.

Позднее, в отделе полиции, американец ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции, сообщил источник "Интерфакса".

Как отмечается в постановлении об административном аресте Татера, в хулиганстве он вину не признал и пояснил, что не ругался, а сотрудники отеля отказали ему в заселении из-за "некорректного поведения", однако письменный отказ предоставить отказались. Из пояснений американца также следовало, что он употреблял алкоголь в баре отеля, где был задержан.

По данным источника, Татер прибыл в Россию по туристической визе в конце июля.