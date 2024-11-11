Суд в Москве оставил в СИЗО американца Татера

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя продлил арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в применении насилия к сотруднице полиции в российской столице и заявлявшего о намерении получить в РФ политическое убежище, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено", - сообщили в пресс-службе.

Заседание состоялось в понедельник.

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении против него уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно 14 августа.

В тот же день Мещанский суд назначил Татеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий - по ходатайству следствия отправил в СИЗО в качестве меры пресечения на время следствия по уголовному делу.

При рассмотрении апелляции на арест американца его адвокат сообщил, что американец приехал в Россию с целью получить политическое убежище, а сам Татер заявил присутствовавшим в суде представителям американской дипмиссии, что не считает себя гражданином США.

Татеру предъявлено обвинение по статье о применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти. Вину он не признает.

Как сообщалось, Татер, уроженец Чехии 1978 года рождения, гражданин США, постоянно проживающий в штате Джорджия, пытался заселиться в гостиницу на Проспекте Мира в Москве без необходимых документов. При этом, как заявили сотрудники отеля и полиции, американец вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Татеру было отказано в заселении, поскольку у него не было миграционной карты, а также из-за его поведения, сообщил "Интерфаксу" источник.

Согласно постановлению об административном аресте, американец, "выразив явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания о прекращении противоправных действий не реагировал".

Кроме того, согласно пояснениям одного из сотрудников отеля, в гостинице, где американец жил до этого, Татер "разгромил номер".

Как следует из постановления, сотрудники полиции предупредили Татера о возможности применения к нему физической силы, на что тот не отреагировал, в связи с чем был закован в наручники и доставлен в отдел МВД.

Позднее в отделе полиции американец, по словам источника "Интерфакса" ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции.

Согласно постановлению об административном аресте Татера, он вину в хулиганстве не признал и пояснил, что не ругался, а сотрудники отеля отказали ему в заселении из-за "некорректного поведения", однако письменный отказ предоставить отказались. Из пояснений американца также следовало, что он употреблял алкоголь в баре отеля, где он был задержан.

По данным источника, Татер прибыл в РФ по туристической визе в РФ в конце июля.