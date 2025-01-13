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Мещанский суд продлил арест американцу Татеру до середины февраля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы продлил до 14 февраля арест гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудницы полиции, сообщили "Интерфаксу" в суде. О продлении ареста просил следователь.

Сам Татер и его защита настаивают, что он может содержаться в Москве под домашним арестом. Суд, рассмотрев доводы защиты, не нашел оснований для смягчения американцу меры пресечения.

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении в его отношении уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно 14 августа 2024 года. В тот же день Мещанский суд назначил ему 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий по ходатайству следствия отправил в СИЗО уже на время следствия по уголовному делу.

При рассмотрении апелляции на арест американца его адвокат сообщил, что Татер приехал в Россию для получения политического убежища. Сам Татер заявил присутствовавшим в суде американским дипломатам, что не считает себя гражданином США.

Татеру предъявлено обвинение по статье о применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти. Вину он не признает.

По данным источника "Интерфакса", Татер родился в Чехословакии в 1978 году, является гражданином США, постоянно проживает в Джорджии. В Москве он пытался заселиться в гостиницу на проспекте Мира без необходимых документов. При этом, как заявили сотрудники отеля и полиции, американец вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Татеру было отказано в заселении, поскольку у него не было миграционной карты, а также из-за его поведения, сообщил "Интерфаксу" источник.

Как сказано в постановлении об административном аресте Татера, американец, "выразив явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания о прекращении противоправных действий не реагировал".

По утверждению одного из сотрудников отеля, в гостинице, где американец жил до этого, Татер "разгромил номер".

Как следует из постановления, сотрудники полиции предупредили Татера о возможности применения к нему физической силы, на что тот не отреагировал, в связи с чем был закован в наручники и доставлен в отдел МВД.

Позднее, в отделе полиции, американец ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции, сообщил источник "Интерфакса".

Как отмечается в постановлении об административном аресте Татера, в хулиганстве он вину не признал и пояснил, что не ругался, а сотрудники отеля отказали ему в заселении из-за "некорректного поведения", однако письменный отказ предоставить отказались. Из пояснений американца также следовало, что он употреблял алкоголь в баре отеля, где был задержан.

По данным источника агентства, Татер прибыл в Россию по туристической визе в конце июля.

Мещанский суд МВД США Джозеф Татер Москва
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