Главы МИД России и Швейцарии обсудили конфликт вокруг Украины

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров и начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 18 декабря по телефону обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины, сообщили на Смоленской площади. Разговор состоялся по инициативе швейцарской стороны.

"Министр подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы, которые Президент Российской Федерации В.В.Путин изложил 14 июня. Отмечена недопустимость расширения НАТО на Восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным. В связи с этим подтверждена готовность России предпринимать все необходимые действия по обеспечению своей безопасности", - говорится в сообщении.

МИД указал также, что "свете попыток Берна продвигать идею урегулирования, опирающуюся на "формулу В.Зеленского" с российской стороны указано на абсолютную бессмысленность расчетов на предъявление Москве каких-либо кулуарно согласованных Западом и Киевом ультиматумов по разрешению украинского кризиса".

Лавров "обратил особое внимание на Декларацию 1970 года о принципах международного права, в которой закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим к государствам, соблюдающим принцип равноправия и самоопределения народов. Министр также указал на императивность соблюдения закрепленных в Уставе ООН языковых и религиозных прав человека, которые были законодательно запрещены киевским режимом, вознамерившимся истребить русский язык и каноническую Украинскую православную церковь".

"В этом - еще одна первопричина украинского кризиса, однако все циркулирующие мирные инициативы старательно обходят ее стороной. Швейцария как одна из стран, проявляющих интерес к содействию урегулированию, могла бы четко обозначить публично неприемлемость подобного грубого нарушения Устава ООН и при этом сослаться в качестве примера для Киева на свой особый опыт мирного сосуществования в одном государстве представителей разных культур и языков", - отмечает МИД.

Стороны условились продолжать контакты.