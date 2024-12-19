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Минобороны РФ пообещало ответ на атаку ракетами ATACMS и Storm Shadow на ростовское предприятие

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России пообещало ответ на попытку удара ВСУ 18 декабря ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

"Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"18 декабря 2024 г. с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow", - сообщило Минобороны РФ.

"В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - сказано в сообщении.

Ранее российские военные заявили, что удар 21 ноября по предприятию ОПК в Днепропетровске с применением новой ракеты средней дальности "Орешник" был нанесен в ответ на использование Украиной американского и британского оружия против объектов на территории РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Ростовская область
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