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МЧС сообщило о вывозе 1,7 тысячи тонн загрязненного грунта с пляжей Кубани

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры убрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края более 1,7 тысячи тонн грунта, загрязненного мазутов после крушения двух танк после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщили в ГУ МЧС Кубани.

"С начала работ очищено 19,6 км береговой линии, собрано более 1,7 тысячи тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.

На пляжах работают почти 6 тысяч спасателей и волонтеров, а также 255 единиц техники. Также проводится авиационный мониторинг. На 20 декабря запланировано обследование акватории с проведением водолазных работ, уточнили в пресс-службе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. Произошла утечка мазута, который выносит на побережье Кубани.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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МЧС Черноморское побережье Краснодарский край Керченский пролив Кубань
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