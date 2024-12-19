Поиск
Важно
Путин: Прямая линия

Мазутом в Анапе загрязнено 44 км береговой линии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Самая большая территория загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе - в городе-курорте Анапе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Нефтепродукты вышли на береговую линию протяженностью около 50 километров - от поселка Волна Темрюкского района до Анапы. В районе города-курорта самая обширная площадь загрязнения - 44 километра", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество спасателей и волонтеров, задействованных в уборке пляжей Черноморского побережья Краснодарского края от мазута, увеличилось до 5,5 тысяч. МЧС 19 декабря сообщило, что с пляжей уже убрано больше 860 тонн загрязненного грунта, а дополнительных очагов возникновения нефтяных пятен пока не обнаружено.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
МЧС Анапа Черноморское побережье Керченский пролив Краснодарский край Волгонефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Путин: "Прямая линия - 2024"

Президент Путин предложил Google и YouTube изменить "контур работы" в России

Президент Путин предложил Google и YouTube изменить "контур работы" в России
Путин: "Прямая линия - 2024"

Президент назвал "тяжелейшим проколом" спецслужб РФ убийство генерала Кириллова

Путин: "Прямая линия - 2024"

Президент России заявил, что лимитов по льготной ипотеке не должно быть

Президент России заявил, что лимитов по льготной ипотеке не должно быть
Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин заявил, что у РФ нет предварительных условий для переговоров с Украиной

Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин поручил уладить вопрос со льготами на авиабилеты для многодетных семей

Роскомнадзор зафиксировал утечку 680 млн записей о россиянах за 11 месяцев

Роскомнадзор зафиксировал утечку 680 млн записей о россиянах за 11 месяцев
Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин потребовал оперативно убрать разлившийся в Керченском проливе мазут

На поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 отправилась наземная группа спасателей

Путин: "Прямая линия - 2024"

Президент РФ назвал убийство генерала Кириллова в Москве терактом

Путин: "Прямая линия - 2024"

Президент России заявил о готовности к компромиссам по Украине

Президент России заявил о готовности к компромиссам по Украине
Хроники событий
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"40 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5577 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });