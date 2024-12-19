Мазутом в Анапе загрязнено 44 км береговой линии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Самая большая территория загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе - в городе-курорте Анапе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Нефтепродукты вышли на береговую линию протяженностью около 50 километров - от поселка Волна Темрюкского района до Анапы. В районе города-курорта самая обширная площадь загрязнения - 44 километра", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество спасателей и волонтеров, задействованных в уборке пляжей Черноморского побережья Краснодарского края от мазута, увеличилось до 5,5 тысяч. МЧС 19 декабря сообщило, что с пляжей уже убрано больше 860 тонн загрязненного грунта, а дополнительных очагов возникновения нефтяных пятен пока не обнаружено.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.