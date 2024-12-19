Капитан танкера "Волгонефть 239" помещен под домашний арест

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Капитан танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря, помещен до 17 февраля под домашний арест по обвинению в нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК). Об этом сообщили в управлении СК по Крыму и Севастополю.

Ранее в этот день капитан второго аварийного танкера "Волгонефть 212" был арестован на такой же срок по обвинению в в нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель члена экипажа (ч.2 ст. 263 УК).

Обвинения обоим капитанам предъявили 18 декабря.

Два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. На "Волгонефти 212" один человек погиб, всех остальных спасли. В районе ЧП произошел разлив топлива, мазут выносит на побережье Краснодарского края.