В морском порту Анапы установили дополнительные боновые заграждения от мазута

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В морском порту Анапы установили дополнительные боновые заграждения для защиты акватории от попадания мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Для борьбы с распространением нефтяных пятен, в местах их обнаружения в море ставят боновые заграждения, 19 декабря такие установили в морском порту Анапы на протяжении 20 метров. В результате собрали 4 тонны нефтепродуктов, сорбентом также обработали 100 кв. метров акватории", - говорится в сообщении.

Ранее боновые заграждения были установлены в местах перелива на Бугазской косе на участке 120 метров, а также в руслах реки Анапка и ручья Можепсин.

На побережье Кубани выносит мазут после крушения 15 декабря двух танкеров "Волгонефти 212" и "Волгонефти 239". Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

Загрязненный грунт собирают.

Вечером 19 декабря краевое ГУ МЧС сообщило, что спасатели и волонтеры собрали с пляжей за три дня более 2,9 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом и очистили более 19 км береговой линии.