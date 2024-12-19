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Аэропорт Якутска получит из бюджета 1,1 млрд рублей на выплату "Ингосстраху" за SSJ-100

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Якутии предоставит из регионального бюджета 1,1 млрд рублей для исполнения аэропортом Якутска решения судов о выплате такой суммы в пользу СПАО "Ингосстрах" за повреждение самолета SSJ-100 в 2018 году.

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Как говорится в материалах картотеки арбитражных дел, на совещании у председателя правительства Якутии было принято решение выделить в 2024 году на финансовое оздоровление аэропорта "Якутск" субсиди. в размере 284 млн рублей, в 2025 году - в сумме 852 млн рублей. Уточняется, что средства предназначены для погашения задолженности перед "Ингосстрахом".

Аэропорт "Якутск" 10 декабря предоставил суду платежное поручение на сумму 284 млн рублей, которые были приобщены к делу.

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 апреля 2024 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 22 декабря 2023 года удовлетворил иск "Ингосстраха" к Росавиации, двум ее дочерним предприятиям и аэропорту Якутска на сумму более 1,1 млрд рублей. Кассационный суд в конце июля оставил решение в силе.

Арбитражный суд Москвы 20 августа 2024 года удовлетворил заявление аэропорта "Якутск" об отсрочке исполнения решения судов нижестоящих инстанций о взыскании в пользу "Ингосстраха" 1,1 млрд рублей. Отсрочка предоставлена на срок до 31 декабря 2025 года. 10 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе это решение.

Иск "Ингосстраха" был зарегистрирован в суде 11 октября 2021 года.

Сумма данного иска совпадает со страховой выплатой, которую страховщик осуществил за повреждение самолета SSJ-100. Борт выкатился за пределы ВВП аэропорта Якутска в октябре 2018 года и получил повреждения, после которых не подлежал ремонту. У самолета был деформирован фюзеляж в носовой части, повреждены топливные баки и двигатели, разрушены основные стойки шасси, пробиты закрылки. После рассмотрения инцидента происшествие было признано страховым случаем, повреждения воздушного судна квалифицированы как полная конструктивная гибель, была произведена выплата перестраховочного возмещения в размере 1,13 млрд рублей.

В пресс-службе "Ингосстраха" агентству ранее подтвердили, что иск связан с данным страховым случаем.

SSJ-100 Ингосстрах Якутск Якутия Росавиация
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