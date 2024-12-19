Банк России определил критерии для квалификации иностранных цифровых прав

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Банк России определил перечень критериев, при одновременном соблюдении которых возможна квалификация иностранных цифровых прав (ЦФА) в качестве цифровых прав, проект указания размещен на сайте регулятора.

Согласно документу, могут быть квалифицированы те иностранные права, которые не включают денежные требования в иностранной валюте недружественных России стран, а также не включают возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, если эмитент или обязанное лицо по таким бумагам является резидентом недружественной страны.

Однако такие права все же могут быть квалифицированы при соблюдении нескольких требований. Должен существовать документ (правила), который определяет положения, регулирующие выпуск и обращение иностранных цифровых прав, отношения между лицом, выпустившим иностранные цифровые права или обязанным по ним, и их обладателями.

В правилах должны содержаться сведения о лице, выпускающем иностранные цифровые права, или лице, обязанным по иностранным цифровым правам. А также данные о виде и объеме прав, удостоверяемых иностранными ЦФА и порядок исполнения обязательств по ним. При наличии обеспечения по обязательствам, удостоверяемым иностранными цифровыми правами - сведения о таком обеспечении и лице, предоставившем его.

Кроме того, для квалификации иностранных цифровых прав, лицо, выпустившее их, обязанное по иностранным ЦФА, а также лицо, имеющее техническую возможность ограничить распоряжение иностранными цифровыми правами, обладателем которых оно не является, и (или) иностранным платежным агентом, не должно быть резидентом недружественной страны. Это требование также распространяются на лицо, которое контролирует лицо, выпускающее иностранные цифровые права, и лицо, обязанное по иностранным цифровым правам.

Исполнение обязательств по иностранным цифровым правам в соответствии с правилами допускается на территории иностранного государства, не являющегося недружественной страной.

Также в правилах не должно быть предусмотрено право обязанного лица в одностороннем порядке ограничить возможность распоряжения ими или отказать в исполнении своих обязательств по иностранным цифровым правам.

Иностранные цифровые права не должны включать денежные требования, право на получение выплат по которым и (или) размер выплат по которым зависит от одного или нескольких показателей, среди которых в том числе цена (курс) цифровых валют, цена на иностранные цифровые права, которые не соответствуют требованиям ЦБ.

"Проектируемые требования направлены на снижение рисков российских приобретателей иностранных цифровых прав, которые квалифицируются операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", - говорится в пояснительной записке к проекту указания.

Действие проекта указания будет распространяться на операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).

Президент Владимир Путин в августе подписал закон, который с 1 ноября позволяет иностранным ЦФА торговаться на российских блокчейн-площадках. ЦБ вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности. Речь идет о зарубежных ЦФА, которые подпадают под определение, прописанное для этого вида активов в российском законодательстве, то есть это могут быть права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

Сейчас в реестре Банка России 14 операторов информационных систем по выпуску ЦФА: Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, ТБанк, НРД, Atomyze, компания "Мастерчейн", финтех-компания "Лайтхаус", "СПБ биржа" и "Блокчейн Хаб"(дочерняя компания "МТС"), "Токеник" и "Межрегиональный регистраторский центр".

Ожидается, что указание вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту указания принимаются до 1 января 2025 года.