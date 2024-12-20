Пять человек погибли, еще семь пострадали при пожаре в Якутске

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и семь пострадали при пожаре в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, сообщает оперштаб Якутии.

"В ночь с 19 на 20 декабря зафиксирован пожар в Вилюйском переулке. 7 человек пострадали из-за отравления дымом - они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь. 5 человек погибли, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание произошло в столичном изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части.

По информации Военного комиссариата Якутии, причина пожара выясняется. На месте работают профильные органы.