Завод холодильников "Бирюса" пошел на мировую в деле об убытках от пожара

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края во вторник утвердил мировое соглашение между ООО "Фирма "Мастер" (Красноярск) и ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса" (КЗХ) по делу о взыскании с КЗХ убытков в объеме 337 млн рублей, говорится в материалах суда.

"Мастер" в конце ноября прошлого года подал иск о взыскании с КХЗ убытков от пожара на принадлежащих фирме складах, которые арендовал завод холодильников. Как заявлял истец, причиной пожара стало воспламенение горючих материалов в результате теплового воздействия электрического тока при аварийных режимах работы греющего кабеля ливневой канализации. По мнению ООО, пожар произошел по вине ответчика.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, в процессе рассмотрения иска суд неоднократно назначал различные экспертизы для установления причин пожара.

Крупный пожар в складских помещениях в Красноярске, где хранилась готовая продукция завода "Бирюса", произошел в конце февраля 2023 года. Площадь пожара составила 13,2 тыс. кв. м.

По итогам 2023 года "Бирюса" резко сократила чистую прибыль - до 508 тыс. рублей со 124,2 млн рублей в 2022 году. Согласно отчету предприятия, на результаты прошлого года повлияла чрезвычайная ситуация - возгорание на территории арендованного склада, в результате чего были понесены потери товарной продукции и оборудования на 335 млн рублей (изначально КХЗ оценил ущерб в 380 млн рублей). Вместе с тем, выручка выросла на 3,2% и составила 12,2 млрд рублей.

Красноярский завод "Бирюса" производит холодильники и холодильное оборудование, посудомоечные и стиральные машины, а также медицинское оборудование. Предприятие не раскрывает акционеров. По данным на 2021 год, 96,74% акций завода принадлежали члену совета директоров завода Павлу Городову.

ООО "Фирма "Мастер" зарегистрировано в 1997 году и относится к классу микропредприятий. Компания занимается оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. Фирма полностью принадлежит местному ООО "Стройпрестиж". По итогам 2023 года компания получила чистый убыток в размере 6,5 млн рублей (против 3,6 млн рублей чистой прибыли в 2022 году) при выручке 8,6 млн рублей.