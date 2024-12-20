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Закон об уголовной ответственности за неоднократную продажу детям вейпов прошел Совфед

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об усилении мер противодействия курению несовершеннолетними табачной и никотинсодержащей продукции.

Закон вносит изменения в действующую статью 151.1 Уголовного кодекса "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции", предусмотрев в ней ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Санкция при этом остается неизменной: указанное деяние будет наказываться штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание в законе указывает, что розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, совершенной лицом неоднократно, признается такая продажа "лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию".

Совет Федерации
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