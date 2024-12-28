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Путин подписал закон об уголовной ответственности за неоднократную продажу детям вейпов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении мер противодействия курению несовершеннолетними табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает официальный портал правовой информации.

Закон предусматривает ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Санкция при этом остается неизменной: указанное деяние будет наказываться штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Владимир Путин
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