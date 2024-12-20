Песков заявил, что РФ будет минимизировать последствия планируемых санкций G7 против ее нефти

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - России известно об обсуждениях, которые ведутся странами "большой семерки", о новых санкциях в отношении российской нефтедобычи, Москва в случае принятия подобных решений будет минимизировать последствия и будет делать все, чтобы обеспечить интересы страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во-первых, будут, безусловно, определенные риски для стабильности международных энергетических рынков, это неизбежно произойдет, что ударит одновременно по тем странам, которые принимают такие решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски в случае принятия "семеркой" решений о новых рестрикциях в отношении нефтедобычи РФ.

Он продолжил: "Разумеется, нам известно о тех обсуждениях, которые на этот счет ведутся. Каждый раз такие действия приводят к нашему противодействию, то есть мы, разумеется, будем делать все, что необходимо, для того, чтобы минимизировать последствия таких решений и обеспечить наши экономические интересы, интересы наших экономических операторов".

19 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из РФ. "Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепления "потолка цен" на российскую нефть", - сообщило агентство.

Предложения варьируются от полного запрета на поставки российской нефти до снижения "потолка" с $60 до $40 за баррель. Однако, уточнили собеседники, речь идет лишь о стадии обсуждения, и консенсуса в отношении последующих действий G7 пока нет.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.

Впоследствии Евросоюз в июне 2024 года включил в 14-й пакет санкций ЕС против РФ 27 судов, на которые распространяется запрет на заход в порты и оказание услуг. В их число были включены танкеры, которые Брюссель подозревает в перевозке нефти в обход "потолка цен".