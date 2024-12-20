Минприроды ждет активизации обследования затонувших танкеров в ближайшие дни

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов РФ рассчитывает, что по мере улучшения погодных условий активизируются работы по обследованию затонувших в Керченском проливе танкеров.

"Мы организовали лабораторию, которая силами Росприроднадзора берет пробы, анализы, и оценивает ущерб, который нанесен природе. Водолазы обследуют состав судов, что происходит на месте. Сейчас шторм начинает спадать, мы надеемся к выходным погода позволит нам работать более результативно. Сейчас вода мутная, мы не можем подойти", - сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов журналистам.

Он не исключил повторные выбросы нефтепродуктов в море.

"Мы должны понять, что море будет выбрасывать мазут, который находится в нем, наша задача собирать его, вывозить и утилизировать. Работать на воде, как только море позволит, чтобы отлавливать эти пятна", - добавил он.

По его словам, Морспасслужбой предоставлено 10 кораблей. Объемы выброса мазута в море он не назвал.

"Если исходить из водоизмещения судов, да, примерно этот порядок цифр. Но до конечной работы водолазов, которые каждый день пытаются опуститься на море и исследовать суда, которые находятся под водой на глубине 20 метров, мы конечных цифр пока говорить не будем. Они в динамике могут меняться", - сказал Козлов, отвечая на вопрос, о том справедливы ли оценки утечки на уровне около 4 тыс. тонн мазута.

Козлов подчеркнул, что приоритет сейчас заключается в том, чтобы организовать работу по уборке побережья от мазута, который выносит волной на берег.

"По данным на утро – порядка 49 километров находится под воздействием мазута, это не говорит о том, что вся территория покрыта – где-то больше, где то меньше", - подчеркнул министр.

Он отметил, что собрано более 3 тыс. тонн песчано-мазутной смеси.