Небольшая утечка нефтепродуктов зафиксирована на танкере "Волгонефть 212"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", зафиксирован выход нефтепродуктов из танков судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Специалисты Морской спасательной службы обнаружили и осмотрели носовую часть потерпевшего крушение судна. Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков", - говорится в сообщении.

На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на участке протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

В пятницу сообщалось, что в акватории морского порта Анапы собрано 4 тонны нефтесодержащей жидкости.

Авиация МЧС России со специалистами ведомства обследуют акваторию Черного моря в Краснодарском крае.