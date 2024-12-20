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Питьевую воду в Анапе и Темрюкском районе Кубани признали соответствующей нормам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора не выявили превышение вредных веществ в питьевой воде в городе-курорте Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, где после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Керченском проливе был введен режим ЧС, сообщает оперштаб региона в пятницу.

"Питьевую воду на территориях, где проводятся работы по очистке пляжей от нефтепродуктов и введен режим ЧС муниципального характера, проверил краевой Роспотребнадзор. Превышения предельно допустимых концентраций углеводородов нефти С12-С19, сероводорода и других вредных веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пробы воды брали в местах водозаборов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", На борту одного судна было 13 человек, на втором находилось 14. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП разлилось топливо. Позже у береговой полосы обнаружились пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км – от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Со временем протяженность пляжей, загрязненных мазутом, увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена, утечки топлива не было.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Роспотребнадзор Краснодарский край
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