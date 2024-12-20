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С пляжей Кубани вывезли более 3,3 тыс. т загрязненного мазутом грунта

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края более 3,3 тыс. тонн грунта, загрязненного после разлива топлива из-за крушения танкеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Краснодарском крае собрано 3 303 тонны загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.

На месте работают около 6 тыс. спасателей и волонтеров, а также более 250 единиц техники.

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На первом судне находилось 13 человек, на втором – 14 человек. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. Во время мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км – от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже протяженность пляжей, загрязненных мазутом, увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской ввели режим ЧС.

Во вторник, 17 декабря, у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена, утечки топлива не было допущено.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край Кубань МЧС Волгонефть 212 Волгонефть 239
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