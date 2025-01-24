Иноагентами признаны рэпер Влади и проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" и еще шесть граждан.

В реестр включены - редакционный директор Riddle Антон Барбашин, журналист Ольга Ившина, активист Максим Климов, рэпер из группы "Каста" Владислав Лешкевич (Влади), украинские журналисты Алексей Продайвода и Арина Федоровых.

Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал", по данным министерства, распространял контент иноагентов, "взаимодействует с объединением, включенным в реестр иностранных агентов", а также распространял фейки о решениях и политике российских властей.

Всем шести физлицам-иноагентам Минюст вменяет участие в распространении контента иноагентов и распространение фейков о решениях и политике российской власти.

Барбашин, кроме того, выступал против СВО, призывал к введению санкций против России и взаимодействует с организациями, признанных в России нежелательными.

Ившиной вменили распространение фейков, направленных на формирование негативного образа российских военных, выступление против СВО и взаимодействие с иностранными СМИ.

Климов, по данным Минюста, распространял фейки о российской избирательной системе и выступал против СВО.

Выступал против СВО и Лешкевич.

Продайвода и Федоровых выступали против СВО и распространяли фейки, направленные на формирование негативного образа российских военных.